République démocratique du Congo : près de 7 millions de déplacés en interne, un record selon l'ONU

Un nombre record de 6,9 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer à l'intérieur de la République démocratique du Congo, a indiqué l'ONU lundi 30 octobre.

«Avec le conflit en cours et l'escalade de la violence, la RDC est confrontée à l'une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaires au monde», a déclaré l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), une agence des Nations unies, dans un communiqué.

