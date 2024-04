Reprise économique inégale dans la zone euro

L' activité économique dans la zone euro a progressé le mois dernier pour la première fois depuis mai 2023, mais la reprise a été inégale, l'amélioration plus importante que prévu du secteur des services compensant un ralentissement plus marqué du secteur manufacturier , selon une enquête publiée jeudi.

L'indice PMI composite, qui regroupe les services et le secteur manufacturier, s'est redressé à 50,3 en mars après 49,2 en février, montre l'enquête définitive HCOB/S&P Global auprès des directeurs d'achat. En première estimation, il était ressorti à 49,9 pour le mois de mars alors que le seuil de 50 sépare croissance et contraction de l'activité. "Enfin une bonne nouvelle. Le secteur des services dans la zone euro retrouve progressivement ses marques, avec une activité se stabilisant en février et montrant des signes de croissance modérée en mars", se réjouit Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Ban

Zone Euro Activité Économique Reprise Secteur Des Services Secteur Manufacturier

