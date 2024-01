Reprise des spectacles au théâtre Georges-Leygues et concert de Superbus à Villeneuve

La pause aura été de courte durée sur les planches du théâtre Georges-Leygues. Après le succès du spectacle de Noël, alliant magie et acrobaties, le théâtre villeneuvois reprend du service ce vendredi avec la Grande soirée lyrique par Opér’Azul. L’occasion de fêter le Nouvel an avec Pierre-Yves Binard, Céline Laborie, Inessa Lecourt, Catalina Skinner et Pierre-Emmanuel Roubet autour d’extraits des plus fameux opéras de Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Gounod et Offenbach.

Un spectacle qui donnera le « la » d’une année qui s’annonce éclectique. Le concert de 47 FM Le premier événement musical de 2024 à Villeneuve célébrera une arrivée, celle de 47 FM sur les ondes villeneuvoise. La radio organise à cette occasion un grand concert, jeudi 11 janvier à 20 heures avec l’un des groupes de rock emblématique des années 2000 : Superbus. Emmenée par Jennifer Ayache, la formation viendra défendre son nouveau titre, « Aseptisé», annonciateur d’un septième album à venir en 202





ladepechedumidi » / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Orange Bank : Ripplewood dépose une offre de repriseLe fonds d'investissement américain Ripplewood a déposé une offre de reprise d'Orange Bank avec ses 700 salariés, suscitant une réaction des élus du personnel.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Le fort de Villeneuve-Saint-Georges dit adieu aux pompiers de Paris... et bienvenue aux policiersLa Brigade de sapeurs-pompiers de Paris vient de remettre au préfet de police les clés du fort val-de-marnais, qui aura entraîné près de 55 000 militaires. À partir du 1er janvier, ce lieu sera le nouveau centre de formation des unités dédiées au maintien de l’ordre.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

TEMOIGNAGES. 'Si j’avais trouvé un jeune, je lui aurais tout transmis'... Viticulteurs, ils n'ont pas de repreDu jamais vu dans les annales vigneronnes : en 2023, aucun jeune ne se sera installé sur une exploitation viticole. Témoignage de deux viticulteurs privés de repreneurs, l’un, à Roquefort-des-Corbières, l’autre à La Palme, sur un territoire voué à la désertification.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Le fort de Villeneuve-Saint-Georges dit adieu aux pompiers de Paris... et bienvenue aux policiersLa Brigade de sapeurs-pompiers de Paris vient de remettre au préfet de police les clés du fort val-de-marnais, qui aura entraîné près de 55 000 militaires. À partir du 1er janvier, ce lieu sera le nouveau centre de formation des unités dédiées au maintien de l’ordre.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

RECIT. Projet de loi immigration : comment les oppositions, unies autour d'une motion de rejet, ont plongé leAu terme d'une journée indécise, la motion de rejet déposée par les écologistes a été adoptée de justesse, avec les voix des Républicains et du Rassemblement national.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

La communauté eKhenana lutte contre le dérèglement climatiquePrès de Durban, la petite communauté eKhenana rassemble des citoyens désireux de s’organiser politiquement et collectivement face au dérèglement climatique.

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »