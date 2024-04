Reprise de l'enquête sur l'affaire Jubillar

Les nouvelles investigations réclamées en décembre dernier par le parquet de Toulouse à la chambre de l'instruction de la cour d'appel vont pouvoir se dérouler, a appris Le Figaro de source judiciaire, confirmant une information du Parisien : la cour de cassation a ordonné la reprise de l’ enquête par les juges d’instruction Audrey Cassemat et Coralyne Chartier, dont l’impartialité avait été mise en cause par les avocats de la défense.

Le 13 et 15 février dernier, les avocats de Cédric Jubillar avaient engagé deux actions en justice afin de faire récuser les deux juges d'instruction en charge de l'affaire Jubillar. En cause : une phrase glissée dans l'ordonnance de mise en accusation affirmant que «Cédric Jubillar est l'auteur du meurtre de son épouse». Autrement dit, d'après les juges d'instruction, l'infirmière de Cagnac-les-Mines Delphine Jubillar aurait été tuée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021 par son mari peintre-plaquist

