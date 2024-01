Reprise de l'économie allemande en novembre

L'économie allemande a repris un peu de couleurs en novembre. Le pays a exporté pour 131,2 milliards d'euros, soit une hausse de +3,7% sur un mois, en données corrigées des variations saisonnières (CVS) a indiqué l'Office de statistique Destatis dans un communiqué ce lundi 8 janvier. C'est bien au-dessus des prévisions des économistes interrogés par l'agence Reuters, qui tablaient sur une hausse de +0,3%.

Surtout, cette augmentation met fin à quatre mois de recul de l'indicateur bien que, sur un an, il reste en baisse de -5%. Les importations ont quant à elles grimpé, de +1,9% par rapport à octobre, alors que les prévisions des économistes sollicités tablaient sur une hausse de 0,2%. Il en ressort néanmoins une balance commerciale en nette amélioration sur un mois, à 20,4 milliards d'euros, contre 17,8 milliards précédemment. C'est d'ailleurs mieux que ce que prévoyaient les analystes de la plateforme financière Factset qui tablaient sur une balance à 18 milliards d'euro





