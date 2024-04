Répression des fraudes : des influenceurs contrôlés pour pratiques commerciales trompeuses

Des dizaines d'influenceurs contrôlés ont été réprimandés par la Répression des fraudes, qui leur reproche de se livrer à des pratiques commerciales trompeuses , en matière de promotion de produits notamment. Plus de 300 influenceurs ont été contrôlés en 2022 et 2023 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ( DGCCRF ), décidée à lutter, par la vérification, contre les dérives sur les réseaux sociaux .

Dans la majorité des cas, l'entité du ministère de l'Économie a constaté des pratiques commerciales trompeuses. Plus que jamais,SignalConso est une plateforme en ligne et une application mobile développée par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes). Elle permet aux consommateurs de signaler un problème rencontré avec un produit ou une entrepris

