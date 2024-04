Les Marseillais se souviennent de la représentation de Room With a View du Ballet national de Marseille (BNM), au Vieux-Port en juillet dernier, sur le bouillonnement électro du compositeur Rone. Cette pièce de (LA) HORDE sera reprise sous une autre forme le 8 mai au château d'If : elle sera interprétée par vingt danseurs du groupe Grenade, six danseurs du Ballet et onze élèves de l'École nationale de danse de Marseille (ENDM).

'C'est extrêmement émouvant de transmettre cette pièce à de jeunes générations, explique (LA) HORDE. Ils sont brillants et défendent magnifiquement l'oeuvre qui parle de la révolte de la jeunesse.'La pièce, souvent violente et provocante, n'est pas reprise dans son intégralité, en particulier son introduction qui évoque des viols. 'On travaille avec de très jeunes interprètes, cette partie n'a pas été abordée', précise le trio à la tête du BN

Ballet National De Marseille (LA) HORDE Room With A View Danse Jeunesse Révolte

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



laprovence / 🏆 62. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Patinoire de Marseille : l'ancien patron de Marseille aménagement condamné à de la prison avec sursisÀ la tête de la SEM Marseille Aménagement de 1998 à 2013, Charles Boumendil, 76 ans, a été reconnu coupable d’avoir accepté la surévaluation de l’indemnité d’éviction d’un terrain sur lequel la municipalité de Jean-Claude Gaudin souhaitait construire le Palais Omnisports de Marseille Grand Est.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Marseille Politiques : Yannick Ohanessian invité ce jeudi de notre rendez-vous La Provence avec BFM MarseilleL'adjoint au maire de Marseille en charge de la tranquillité, de la prévention, de la sécurité et du bataillon de marins répondra ce jeudi soir aux questions d'Alexandra Ducamp, cheffe d'édition à La Provence, dans notre émission avec BFM Marseille.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

'Room with a view' de (LA)HORDE sera jouée au château d'If pour l'arrivée de la flamme olympique le 8 mai à MarseilleINFO LA PROVENCE. La pièce 'Room with a view', imaginée par (LA)HORDE, le collectif à la tête du Ballet de Marseille, sera interprétée par les jeunes danseurs de Grenade et de l'Ecole nationale de danse.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Marseille: la métropole change le calendrier de collecte de déchets, la mairie s'insurgeLa métropole d'Aix-Marseille-Provence a mis en place une nouvelle organisation de sa collecte des déchets ménagers dans certains arrondissements, destinée à s'étendre. La ville critique une solution inadaptée aux besoins des Marseillais.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Marseille : la rue Bugeaud (3e) a officiellement été rebaptisée Ahmed-LitimCe changement de nom de rue intervient après celui de l'école située dans cette artère de la Belle-de-Mai et avait été adopté en février en conseil municipal.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Drogue à Marseille : 'C'est une République sociale qui doit revenir dans les territoires perdus'En déplacement à Marseille, Emmanuel Macron a expliqué vouloir rendre impossible la vie aux familles de guetteurs. La grande opération de déploiement de force de police et l'idée de l'autorité de l'État sont évidemment nécessaires.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »