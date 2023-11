REPORTAGE. 'Vu la crise actuelle, j'espère trouver des habits' les acheteurs affluent en masse vers la vente d

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

LADEPECHEDUMIDI: Un coup de pouce anti-inflation11 000 municipaux de la Ville de Toulouse, agents de Toulouse Métropole et du CCAS (centre communal d’action social) de la Ville rose vont toucher une prime allant de 300 à 800€ en 2024. Les agents de la région Occitanie la percevront, eux , dès décembre 2023. Ils vont bénéficier de la prime pouvoir d’achat exceptionnelle créée par le ministre Stanislas Guérini en juin 2023 et destinée à aider les fonctionnaires de la Fonction publique d’Etat, hospitalière et militaire. Elle sera versée à ces fonctionnaires à compter de ce mois d’octobre. Une prime facultative destinée aux bas revenus Cette prime exceptionnelle, a été étendue aux collectivités territoriales, qui peuvent la verser à leurs agents. Ou pas. Ce côté facultatif, pour les collectivités territoriales, a été critiqué par les organisations syndicales qui ont refusé de donner leur accord. « Mais avec mon collègue Nicolas Refutin, secrétaire général du syndicat FO Toulouse Métropole, nous avons aussitôt écrit une lettre au maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole pour lui demander d’attribuer cette prime aux agents de la ville, du CCAS et de la métropole », explique Pascal Maynaud, secrétaire général de FO Ville de Toulouse

LADEPECHEDUMIDI: Toulouse : plus de 1 200 personnes ont acheté des colis non distribuésPlusieurs centaines de personnes se sont pressées dans un entrepôt du nord de Toulouse hier, pour une vente de colis non distribués. Avec de belles surprises à la clé.

BFMTV: Alsace: la vente de pétards interdite jusqu'à ce mercredi 1er novembreVIDÉO - En Alsace, la nuit d'halloween en 2022 avait été le théâtre de nombreux débordements à Strasbourg. Cette année, la préfecture du Bas-Rhin et celle du Haut-Rhin ont notamment interdit la vente de pétards.

ACTUFR: Toussaint : comment les déchets seront collectés le 1er novembre dans la métropole d'Orléans ?Ce mercredi 1er novembre 2023 étant férié, la collecte des déchets dans la métropole d'Orléans (Loiret) va être perturbée.

LADEPECHEDUMIDI: Toulouse : dépouillée dans le métro alors qu’elle venait de chuter de l’escalatorLa jeune femme enceinte a été dépouillée de 600 € alors qu’elle venait de chuter dans l’escalator à la station Roseraie avant d'être secourue. Le voleur court toujours et la victime réclame une indemnisation à Tisséo suite à son hospitalisation.

LADEPECHE31: Toulouse : l'impuissance des universités face aux squats qui s'installent durablement sur les campusDe plus en plus de bâtiments universitaires à Toulouse deviennent des lieux de refuge pour les sans-abri, qu’ils soient adultes ou mineurs isolés, au grand dam des universités contraintes de faire face à un phénomène qui peut durer.

