REPORTAGE. « En France, je soigne des gens, au Cambodge je sauve des vies »

assure le professeur Gérard Babatasi, 62 ans. Il est chef de service de chirurgie cardiaque au CHU de Caen et aussi vice-président deCe mercredi d’automne, il assiste à une opération complexe du cœur dans l’un des deux blocs chirurgicaux de l’hôpital Kantha Bopha à Siem Reap au Cambodge. À quelques kilomètres des célèbres temples d’Angkor.

Un hôpital créé, en 1992, à l’initiative du Dr Beat Richer, un humaniste suisse tombé amoureux du Cambodge. Il voulait permettre aux enfants cambodgiens d’être soignés gratuitement dans un pays où la pédiatrie était très peu développée. Il y a consacré sa vie et toute son énergie et, grâce au financement d’une ONG suisse, a fait de son rêve une réalité.

Depuis, des familles de tout le Cambodge amènent leurs enfants à Kantha Bopha. Quitte à parcourir des centaines de kilomètres en tuk-tuk, le tricycle motorisé typique du pays. « La chirurgie cardiaque pédiatrique s’est mise en place en 2011. Avant trop d’enfants mourraient car ils ne pouvaient pas être opérés »,

indique le praticien normand. Le début d’une belle aventure humaine avec une deuxième structure qui s’est par la suite créée à Phnom Penh, la capitale.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FRANCEINTER: Le Voyage de Chihiro et Princesse Mononoké : quand la France découvre Hayao MiyazakiAlors que 'Le Garçon et le héron' s’apprête à sortir au cinéma, Frédérick Sigrist et ses invités reviennent sur deux films majeurs du maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki : Princesse Mononoke et Le Voyage de Chihiro.

La source: franceinter | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Isère : 146 morts dans une boîte de nuit, quand un incendie traumatisait la FranceDans la nuit du 1ᵉʳ novembre 1970, un incendie s'est déclaré dans la discothèque le 5/7, à Saint-Laurent-du-Pont (Isère). Ce soir-là, 146 personnes vont décéder.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : quand 'la bombe météorologique' va frapper Paris et l'Île-de-France ?Ce sera la nuit de tous les dangers. Alors que Ciaran arrive en Bretagne, le gros de la tempête devrait secouer notre région à partir de 4 heures, ce jeudi 2 novembre 2023.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

CLUBIC: La diffusion en 4K sur France 2 et France 3France Télévisions envisage d'abandonner le flux HD sur la TNT avant la fin de la décennie. France 2 prévoit de débrancher définitivement la Full HD d'ici 2029. Le signal de France 2 et France 3 va être déployé en 4K progressivement jusqu'en juin 2024 en prévision des Jeux olympiques de Paris. Plus de 20 millions de ménages français seront équipés d'un téléviseur compatible 4K UHD l'année prochaine. France 2 et France 3 continueront de diffuser en 4K UHD après les JO 2024.

La source: Clubic | Lire la suite ⮕

EUROPE1: La belle histoire de la France Bouge : l'entreprise «France Tombale»Tous les jours, du lundi au jeudi, la France bouge prend des nouvelles d'entrepreneurs qui sont déjà passés dans l'émission.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: France: le scénario macroéconomique de la France maintenu pour fin 2023Les prévisions macroéconomiques de la France sont maintenues pour la fin 2023, a annoncé mardi le gouvernement après la présentation en conseil des ministres du « projet de loi de finances de fin de gestion » pour cette année.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕