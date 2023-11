REPORTAGE. Ces agriculteurs bretons plantent des paulownias, véritables « arbres à oxygène »

30/10/2023 12:22:00 / La source: OuestFrance

Jérôme et Stéphane Guéguen, exploitants laitiers à Locmélar, dans le Finistère, ont planté 1 450 paulownias sur deux hectares, avec la complicité d’une start-up bretonne. Des arbres capables d’absorber dix fois plus de CO2 et de produire quatre fois plus d’oxygène que les autres.