Report de la Conférence de Bagdad avec Macron à cause des «événements» au Moyen-Orient

Cette Conférence « Bagdad 2023 pour l'intégration économique et la stabilité régionale » a été « reportée sine die en raison des événements régionaux et en particulier de ce qui passe en Palestine », a déclaré à l'AFP Farhad Alaaldin, un conseiller du Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani, confirmant une information du quotidien français Le Figaro.

