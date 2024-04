Réouverture du camping de Saint-Claude en 2024

Mi-janvier, l'ouverture du camping de Saint-Claude en cette saison 2024 semblait incertaine. La mairie a lancé une offre pour retrouver un gestionnaire à son camping municipal. Le couple, qui a régi très vite, a pris ses fonctions depuis ce mardi 2 avril 2024. À l'accueil du camping de Saint-Claude ce jeudi matin, le téléphone n'arrête pas de sonner et les réservations s'accumulent. Guillaume Patoz enchaîne les appels.

Lui et sa compagne, Amandine Vuaillat, sont les nouveaux visages du camping Le Martinet. À lire aussiHaut-Jura. Le programme du Fina 2024 où 4 000 visiteurs sont attendus ce week-endUne saison qui s'annonce 'plutôt bien''Cet été s'annonce plutôt bien ! Tous les jours, j'ai des appels de réservation en parallèle des mails', se réjouit Guillaume Patoz. 'C'est un beau camping. On est bien content de reprendre cet endroi

Camping Saint-Claude Saison 2024 Gestionnaire Ouverture Réservations

