Réouverture du bar "le comptoir des veilleurs" à la place Mercadier

Rouvert depuis le début de l’année, sous le nouveau nom "le comptoir des veilleurs", le bar, brasserie et cave situé place Mercadier a fait peau neuve et célèbrera son inauguration le vendredi 5 avril. La partie bar s’est développée et le nom s’est transformé mais l’esprit des "veilleurs de bières" reste inchangé.

La brasserie a été créée en 2016 par Boris Rongeon, ancien employé dans l’aéronautique, suite à une profonde volonté de réinventer les codes de l’entreprise et du model entrepreneurial. Il a été rejoint par trois associés, Jean-Philippe Beilleau, Thomas Calmel et Julien Coulombeau.Une brasserie qui change le monde de l’entreprise. Les quatre collaborateurs sont animés par la même vision entrepreneuriale d’un équilibre possible entre vie personnelle et professionnelle et un modèle économique viable et respectueux de l’environnement. Ainsi, les ressources utilisées de la conception à la commercialisation des bières, sont bio, locales et les énergies sont 100% renouvelable

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Télécharger Microsoft Office 2016 - Windows, Mac | La bibliothèque de logiciels à téléchargerTéléchargez la fameuse suite bureautique Microsoft Office 2016.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

David Guetta accueille son premier enfant avec Jessica Ledon, sa compagne depuis 2016Le DJ a annoncé sur son compte Instagram, le dimanche 17 mars, la naissance de son troisième enfant, issu de sa relation avec Jessica Ledon. Il a également révélé le prénom de son fils.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Kate Middleton absente du défilé annuel de la Saint-Patrick pour la première fois depuis 2016La princesse, qui n'a pas participé à un événement public depuis son hospitalisation en janvier, sera absente du défilé annuel de la Saint-Patrick dont elle n'a pas raté une édition depuis 2016.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Télécharger Microsoft Outlook 2016 - Windows, Mac | La bibliothèque de logiciels à téléchargerLa version 2016 de la célèbre messagerie de Microsoft.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Télécharger Microsoft Word 2016 - Windows, Mac | La bibliothèque de logiciels à téléchargerTéléchargez le logiciel de traitement de texte Word, en version 2016.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

En 2016, l’explosion spectaculaire de cinq citernes à Bassens, près de BordeauxVOUS EN SOUVENEZ-VOUS ? Le 3 avril 2016, cinq camions-citernes entreposés dans un hangar de l‘entreprise CD Trans à Bassens, au nord de Bordeaux, explosent sur un site classé Seveso seuil bas

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »