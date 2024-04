Rénovation énergétique : une entreprise normande en plein essor

Il y a 18 mois, en 2022, Emmanuel Mercier et son équipe ont quitté leurs locaux du Neubourg pour rejoindre ceux de l'entreprise Edouin Construction, au Bosc-du-Theil (Eure). L'entreprise de rénovation énergétique , aujourd'hui âgée de 8 ans, ne cesse de se développer. Elle compte une cinquantaine de salariés et collaborateurs et a ouvert trois bureaux dans trois départements normands (Vernon dans l'Eure, Yvetot en Seine-Maritime et Caen dans le Calvados).

Inflation et parc immobilier vieillissantFace aux secteurs de la construction et de l'immobilier pour qui la situation actuelle est critique, celui de la rénovation énergétique est gagnant. « Avec l'augmentation des coûts de l'énergie et du chauffage, le parc immobilier vieillissant et les constructions neuves qui se font de moins en moins, beaucoup de particuliers se tournent vers la rénovation énergétique », explique Emmanuel Mercier, président de Réno Pr

Rénovation Énergétique Entreprise Développement Normandie

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Lille_actu / 🏆 71. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Rivière d'Eure. De très gros travaux prévus à Garennes-sur-EureD'importants travaux de restauration sur la rivière d'Eure sont programmés à Garennes-sur-Eure (Eure), près de Saint-André-de-l'Eure, à partir de juillet 2024.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Eure : trois policiers blessés après un refus d'obtempérerTrois policiers ont été blessés dans la nuit de lundi à mardi à Val-de-Reuil (Eure) en tentant d'interpeller un automobiliste, après un refus d’obtempérer. Selon une source policière à CNEWS, le chauffard aurait percuté un véhicule de police pendant sa fuite.

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

Le niveau des océans a connu «un bond important» entre 2022 et 2023La hausse moyenne du niveau des océans a été de 0,76 centimètre en un an, notamment en raison du phénomène El Niño et du changement climatique, selon la Nasa.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Le niveau des océans a connu « un bond » entre 2022 et 2023, indique la NasaLa hausse moyenne du niveau des océans dans le monde a été de 0,76 centimètre entre 2022 et 2023, un « bond important » par rapport à d’autres années, dû à la fois au phénomène El Nino et au changement climatique, a indiqué la Nasa.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Hausse du niveau des océans : un bond « relativement important » entre 2022 et 2023La Nasa a annoncé, jeudi 22 mars, une hausse du niveau des océans de 0,76 centimètre entre 2022 et 2023. Un bond « relativement important », dû au réchauffement climatique et au phénomène El Niño.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

La hausse du niveau des océans a connu « un bond » entre 2022 et 2023Selon la Nasa, le niveau des océans a en moyenne gagné 9,4 cm depuis 1993

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »