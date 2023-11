Rénovation de l'hôtel Pullman Paris Montparnasse

L'hôtel Pullman Paris Montparnasse, édifié en 1972 par l'architecte Pierre Dufau, vient de bénéficier d'une cure de jouvence qui aura duré quatre ans. (Pullman)arrondissement de Paris. Edifié en 1972 par Pierre Dufau, l'hôtel Pullman Paris Montparnasse, 957 chambres, vient de bénéficier d'une cure de jouvence qui aura duré quatre ans.

L'occasion de repenser l' En mars 2021, Accor s'est, en effet, fixé l'objectif ambitieux de réduire de - 46 % ses émissions de COd'ici à 2030, par rapport à la base de référence de 2019. Le groupe s'est aussi engagé à atteindre l'à l'horizon 2050. « Positionnés sur le segment haut de gamme, les Pullman servent de laboratoires pour tester des solutions qui seront ensuite déclinées dans tous les hôtels du groupe », explique Emma Palauqui, responsable RSE des Pullman Paris., qui, d'après l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, représentent de 40 à 45 % des consommations dans un hôte





