Rennes surclasse Tours et rejoint Quimper en tête du classement

pour lancer la 7e journée de Nationale 1 masculine, treize autres rencontres se sont disputées vendredi soir, avec plusieurs gros chocs dans les groupes A et B.Opposé au leader Tours (avant cette 7e journée), Rennes a surclassé le TMB dans sa salle (91-68), terminant avec une impressionnante évaluation collective (110 contre 63). Les Tourangeaux ont été bousculés par l’intensité bretonne.

Les Bretons n’ont pas fait un 100% à domicile ce week-end puisque Lorient s’est incliné dans les grandes largeurs contre Les Sables d’Olonne (77-104). Une prestation de haut-vol permise notamment par les records en carrière aux points et à l’évaluation dePar ailleurs, Rueil (contre Berck), Tarbes-Lourdes (contre Chartres) et Loon-Plage (contre Vitré) l’ont emporté à domicile.

Défaite amère pour le club de Quimper malgré une prestation convaincanteLe club de Quimper a subi hier soir sa cinquième défaite consécutive, malgré une prestation convaincante. Les joueuses finistériennes ont montré un bon niveau de jeu et auraient pu prétendre à la victoire finale avec un scénario plus favorable. Ema Labosova, première à la table, a remporté les deux premiers sets avant de rencontrer des difficultés face à Rachel Moret. Malheureusement, le club de Quimper n'a pas réussi à inverser la tendance et a dû concéder la défaite. Lire la suite ⮕

Les premières assises du commerce à Quimper : présentation de la nouvelle plateforme internet QuimperCommerces.bzhLes élus locaux et l'agence Concept ont présenté la nouvelle plateforme internet Quimper Commerces.bzh lors des premières assises du commerce à Quimper . Le site vise à mutualiser les informations pour améliorer l'attractivité en ligne des commerçants de tous les quartiers. Il fournira les adresses, la géolocalisation, les horaires, descriptions, photos, offres et événements des commerces, ainsi que des informations pratiques sur la ville. Les commerçants ont un peu plus d'un mois pour enrichir le site avant sa mise en ligne en décembre. Lire la suite ⮕

Des commerces du centre-ville de Quimper touchés par des mesures restrictivesPlusieurs commerces du centre-ville de Quimper ont été affectés par les mesures restrictives mises en place par la mairie. Malgré cela, la mairie a pris des mesures pour atténuer les conséquences. Bernard Kalonn, adjoint à la maire de Quimper , a expliqué avoir passé une partie de la soirée à évaluer la situation. Lire la suite ⮕

Le premier Olympico pour Gattuso, mais aussi pour Grosso !L'Olympique de Marseille accueille l'Olympique Lyonnais en pleine crise. Gattuso fait le point sur les absents et les retours avant le match. Lire la suite ⮕

Suspension de 10 mois pour Sandro Tonali pour des paris sportifs illicitesLa FIFA a confirmé la suspension de 10 mois du milieu de terrain italien Sandro Tonali pour des paris sportifs illicites. Cette décision empêchera Tonali de jouer en Premier League ce week-end et de participer à l'Euro 2024 en cas de qualification de l'Italie. Lire la suite ⮕

Le Parc naturel régional des grands causses retenu pour le programme mieux manger pour tousLe Parc naturel régional des grands causses a été sélectionné par le ministère des Solidarités et l’Ademe pour ses candidatures au programme mieux manger pour tous et à l’appel à manifestation d’intérêt Trajectoire d’adaptation au changement climatique des territoires. Cette initiative vise à améliorer l'accès à une alimentation de qualité et à renforcer la résilience face au changement climatique. Lire la suite ⮕