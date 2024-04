Renforcement des mesures de défense de l'armée israélienne et tensions avec l'Iran

L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir renforcé ses mesures de défense dans le cadre de la guerre dans la bande de Gaza et de tensions accrues avec l'Iran après l'attaque du consulat de Téhéran à Damas et les menaces iraniennes. Une juge d'instruction a décidé, le 20 mars, de renvoyer devant le tribunal deux camarades de classe d'Evaëlle, morte en 2019, pour des faits de « harcèlement ». Mais aussi sa professeure de français. Pour comprendre ce choix, Mediapart s'est plongé dans le dossier.

Fondée par Sam Altman, patron d'OpenAI, l'entreprise distribue sa nouvelle cryptomonnaie à toutes les personnes ayant « prouvé leur humanité ». Pour ce faire, elle a déjà scanné les iris de 4,5 millions de personnes sur la planète. Dont un million en Argentine

« Chroniques de Téhéran », scènes de la vie ordinaire dans l’Iran des mollahsÀ travers les petits tracas de la vie quotidienne subis par la population, Ali Asgari et Alireza Khatami dressent un réquisitoire implacable contre le régime des mollahs et son absurdité totalitaire. Un film aussi percutant qu’indispensable.

Narco banditisme : les magistrats de Marseille réclament un plan 'Marshall' de renforcement des effectifs pourDevant une commision d'enquête, plusieurs magistrats de Marseille ont tiré la sonnette d'alarme sur le manque de moyens des juges et des enquêteurs dédiés à la lutte contre la narcobanditisme.

Renforcement de la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoireL'Assemblée nationale a voté une proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. Le texte sera examiné par le Sénat dans les prochaines semaines en vue d'une adoption d'ici la fin de l'année 2024. Les députés RN et LFI se sont abstenus. La discussion en séance a été marquée par des débats houleux et des invectives.

Commissariat attaqué à La Courneuve: Laurent Nunez annonce un renforcement du dispositif policierLaurent Nuñez, le préfet de police de Paris, a réagi ce lundi sur BFMTV à l'attaque aux mortiers contre le commissariat de La Courneuve ce dimanche soir, quatre jours après la mort d'un jeune de 18 ans lors d'une collision de son scooter avec une voiture de police.

Gabriel Attal annonce que 500 établissements scolaires nécessitent un renforcement de la sécuritéÀ la sortie d'une réunion interministérielle à Matignon, le Premier ministre a jugé 'absolument inacceptables et inadmissibles' les menaces reçues par de nombreux établissements scolaires et dévoilé les résultats d'un audit sur la sécurisation des écoles, collèges et lycées.

Les 10 meilleurs appareils de renforcement musculaire en 2024Atteignez vos objectifs fitness avec cette sélection.

