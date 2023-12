Renforcement de la coordination des soins pendant et après la grossesse des patientes

Renforcer la coordination des soins pendant et après la grossesse des patientes, tel est l’objectif du décret publié au Journal officiel le 11 novembre au Journal officiel créant la possibilité pour les femmes enceintes de déclarer à l’Assurance Maladie le nom d’une sage-femme référente.

Comme le fait savoir l’Ordre des sage-femmes à ce sujet, « ce statut a été voté en avril 2021 dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification et la parution de ce décret était attendue depuis le 29 septembre, date d’entrée en vigueur de l’avenant 6 à la convention des sage-femmes libérales. » Cet avenant définit les missions et modalités de valorisation de la sage-femme référente et prévoit par ailleurs la création de forfaits pour celles réalisant des accouchements en maisons de naissance ou dans le cadre de la location de plateaux techniques en établissemen





