Rencontre entre un député et une personne en situation de handicap

Le lundi 25 mars dernier, Olivier Roger, délégué départemental de l’AFM-Téléthon, personne lourdement dépendante, en situation de handicap, a reçu le député de la 2e circonscription du Gers et conseiller régional, David Taupiac, à son domicile. Accompagné de Myriam, aide à domicile, de Mme Odile Le Galliotte, directrice territoriale de l’APF France handicap, et de M.

Éric Baudet, chargé de mission à l’AFM-Téléthon national, il a pu témoigner de sa pathologie neuromusculaire nécessitant des gestes appropriés, en raison de ses spécificités, de son état de grande dépendance et de ses besoins d’assistance 24/24

