Rencontre entre le Premier ministre et les syndicats agricoles

Ce soir, le Premier ministre, Gabriel Attal, a rendez-vous en tête-à-tête avec le président de la FNSEA, le plus gros syndicat agricole français, Arnaud Rousseau, et le chef des Jeunes Agriculteurs, Arnaud Gaillot. Depuis quelques semaines, les actions et les manifestations de la filière agricole se multiplient en France.

Les agriculteurs sont en colère face aux charges financières jugées trop lourdes et des normes environnementales qui se durcissent et pèsent sur le milieu de l'agriculture prête à s’embraser.L’autoroute A64 qui relie Toulouse à Bayonne reste bloquée depuis le 17 janvier. C’était le cas de l’A9 dans le sens Montpellier-Barcelone jusqu’à midi ce lundi : plusieurs dizaines de manifestants occupaient un péage après avoir manifesté à Perpignan. Ces actions devraient se poursuivre : «dès aujourd'hui, toute la semaine et aussi longtemps qu'il sera nécessaire, un certain nombre d'actions vont être menées», a annoncé Arnaud Rousseau sur France Inter, lundi 22 janvier. «Chaque département va rentrer» dans l'action, a poursuivi le patron de la FNSE





