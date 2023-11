Rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping à San Francisco

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping se sont retrouvés à San Francisco mercredi, en marge d’un sommet économique des pays d’Asie. Une rencontre placée sous le signe de la réconciliation entre les deux pays, en froid depuis un an. Malgré les tensions évidentes entre les États-Unis et la Chine, Joe Biden et Xi Jinping ont fait bonne figure ce mercredi, lors de leur rencontre à San Francisco.

Les deux chefs d’État se sont entretenus en marge du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique, organisé dans la ville californienne. Cette rencontre était placée sous le signe de la réconciliation, mais les deux chefs d'État ont tout de même acté leurs différends sur certains points. Taïwan C’est l’un des dossiers qui divise le plus les deux États. Mercredi, le président chinois a déclaré que «les États-Unis doivent cesser d’armer Taïwan et soutenir la réunification pacifique de la Chine

:

LOBS: Rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping : éviter la confrontation entre les superpuissances Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés pour éviter une confrontation entre les États-Unis et la Chine . Les deux dirigeants ont souligné l'importance de gérer la rivalité de manière responsable.

La source: lobs | Lire la suite »

LEXPRESS: Rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping lors du sommet de l'ApecLe président américain Joe Biden rencontrera le président chinois Xi Jinping lors du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) à San Francisco . Les deux hommes discuteront de questions commerciales et géopolitiques dans le but de gérer de manière responsable la rivalité entre les deux pays. Cette rencontre vise à promouvoir une plus grande stabilité dans les relations économiques et politiques entre les États-Unis et la Chine .

La source: LEXPRESS | Lire la suite »

BFMTV: Rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping lors du sommet de l'ApecLes présidents américains et chinois Joe Biden et Xi Jinping se rencontrent lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à San Francisco . Cette rencontre vise à apaiser les tensions entre les deux puissances.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LESECHOS: Rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden à BaliUne étude montre que les grands pays émergents sont ambivalents dans leurs choix géopolitiques. Les alliances géopolitiques deviennent plus complexes et les États choisissent différents partenaires en fonction des sujets.

La source: LesEchos | Lire la suite »

LESECHOS: Rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden au sommet de l'ApecAu sommet de l'Apec, à San Francisco , tous les yeux étaient fixés sur la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden mercredi soir. Les deux dirigeants se sont mis d'accord sur la lutte contre le trafic de fentanyl et la reprise des communications entre les armées chinoises et américaines. Ils ont également abordé des sujets contentieux tels que la guerre en Ukraine, celle entre Israël et le Hamas, ainsi que les élections à Taïwan en début d'année prochaine.

La source: LesEchos | Lire la suite »

LOBS: Rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping : tensions et espoirsUne rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping a eu lieu, malgré les tensions entre les deux pays. Les dirigeants ont échangé des mots durs mais ont également exprimé l'espoir d'une relation bilatérale prometteuse.

La source: lobs | Lire la suite »