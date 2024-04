Rencontre entre Amélia et Louise Weiss

Amélia a tiré sur Nazbroc avec son lance-pierre. Il fallait bien arrêter ce “vieux citron moisi”. Granny a dû appeler une ambulance… il est grand temps de partir. Mais ces couloirs sont immenses ! Louise Weiss est là elle aussi. Amélia va enfin pouvoir la rencontrer.Le podcast “Les voyages d’Amélia, au cœur de l’Histoire” est une production Europe 1 Studio, imaginée pour les enfants entre 7 et 11 ans. Louise Weiss est ravie de voir une aussi jeune fille entre les murs du Palais de l’Europe.

C’est avant tout pour la jeunesse et les générations futures qu’elle s’est battue pour unir les pays. Elle a fait des études de lettres contre l'avis de son père. Malgré son hostilité à l'avortement, elle a milité en faveur du droit de vote des femmes. Dans le rôle de Papy Charlie : Patrick ManciniVous pouvez vous abonner au téléchargement périodique d'un fichier audi

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Europe1 / 🏆 41. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Rencontre : Tina doit-elle attendre quelque chose de l'homme qu'elle a rencontréIl y a quelques mois, Tina a rencontré un homme sur une appli. Tout s'est bien passé mais il lui a précisé que ses priorités étaient ses enfants et sa vie professionnelle. Ils se sont revus à quelques reprises mais a repris de la distance à chaque fois.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Rencontre entre la mairie et les habitants de Port-de-Bouc pour la démocratie participativeLa Ville de Port-de-Bouc a organisé une rencontre entre la mairie et les habitants du quartier du quai de la Liberté afin de débattre sur leurs besoins et nécessités. Le maire a exposé les grands projets pour la ville et a souligné l'importance de la participation citoyenne.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

La rencontre amicale entre la Russie et le Paraguay n'aura pas lieuPrévu lundi à Moscou, le match amical entre la Russie et le Paraguay a été annulé à la suite de l'attentat qui a frappé la capitale russe vendredi soir.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Ehpad Barguisseau : le mouvement de grève se poursuit, une nouvelle rencontre entre personnels et direction prLa grève se poursuit à l’Ehpad Barguisseau à Auch. Le personnel a voté la poursuite du mouvement. Une nouvelle rencontre avec la direction est prévue jeudi 21 mars.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Rare rencontre entre des dirigeants du Hamas et des HouthisDes dirigeants de diverses factions palestiniennes et des rebelles yéménites houthis se sont rencontrés pour «une importante réunion» la semaine dernière. Ils ont discuté de la «coordination» de leurs actions contre l’État hébreu.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

BTP : rencontre entre collectivités et entreprises du Gers pour évoquer les futurs grands projetsEntreprises de travaux publics et collectivités se sont rencontrés à Auch pour évoquer les grands projets à venir.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »