À l'occasion du mois de la femme, rencontre avec la créatrice d'Alfie, la marque parisienne écoresponsable qui a le vent en poupe. Via de savants jeux de découpes et de proportions, le label Alfie a fait du contraste masculin/féminin sa signature. Rien d’étonnant, quand on sait que sa créatrice, Alice Fresnel, allait fouiller dans le placard de ses frères lorsqu’elle ne trouvait rien à se mettre.

Depuis 2020, c’est dans les entrepôts des grandes maisons de mode qu’elle se sert, afin de dénicher les jolies matières qui donneront vie au vestiaire d’Alfie. En puisant dans ce stock de tissus inutilisés que l’on appelle les “dead stocks”, la Parisienne fait partie de cette nouvelle génération de créateurs qui laisse exalter son génie créatif sans exploiter les ressources de la Terre à outrance. Ajoutez à cela une fabrication “made in Paris”, et une approche “non seasonal” qui se fiche du calendrier modesque et vous obtenez des collections à impact poids plume

