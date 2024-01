Rencontre avec Francis Cabrel dans sa grange à chansons

Dans ce nouveau "Focus", retrouvez une rencontre exceptionnelle avec Francis Cabrel. Depuis plus de 20 ans le chanteur enregistre sa musique chez lui, dans une grange de sa propriété à Astaffort, village dans lequel il a toujours vécu, dans le Lot et Garonne. Le chanteur a accepté d'ouvrir la porte de ce studio d'enregistrement à Steven Bellery, pour une visite très privilégiée.

Pourquoi aime-t-il tant enregistrer dans cet endroit ? Comment travaille-t-il ? Sa collection de guitares ? Et ses doutes quant à la sortie d'un nouvel album dans les prochaines années. C'est une exclusivité RTL, Francis Cabrel nous invite dans sa grange à chansons





