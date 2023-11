Rencontre avec Cameron Woki : “Préparer une Coupe du monde, c’est vraiment un niveau au-dessus”

La première fois que je rencontre Cameron Woki, il revient de “l’enfer sur Terre”. Pour préparer au mieux la Coupe du monde sur le sol national, le XV de France de Fabien Galthié s'est déplacé du côté du Stade Louis II à Monaco au début de l’été pour suivre un stage intense de deux semaines.

Le joueur de 24 ans me décrit les séances de travail foncier sous la chaleur étouffante de la Côte d’Azur et se réjouit presque d’être de retour à Marcoussis malgré la séance de course qui l’attend le lendemain. “A Monaco, nous avions deux séances par jour et les séquences physiques nous pompaient toute notre énergie”, me dit celui qui évolue sous les couleurs du Racing 92. “Ce qui était frustrant c’est que pendant les séquences de jeu ensuite on avait l’impression d’être nul au rugby. On est tous habitués à travailler dur mais préparer une Coupe du monde, c’est vraiment un niveau au-dessus.” Nous déjeunons dans un petit restaurant italien du IXe arrondissement de Paris, homonyme d’un ancien joueur argentin du Paris Saint-Germain, à deux pas des Grands Boulevard





