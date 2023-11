Rencontre au sommet entre Joe Biden et Xi Jinping

Rencontre au sommet. Joe Biden et Xi Jinping ont rétabli mercredi 15 novembre un dialogue resté en souffrance pendant un an, mais ont aussi exposé leurs différends au grand jour, en particulier sur Taïwan. Le président américain a ainsi dit en conclusion d'une conférence de presse, destinée à saluer le résultat du sommet, qu'il considérait toujours son homologue chinois comme un «dictateur», reprenant une expression qui a suscité la colère de Pékin dans le passé.

La rencontre va toutefois déboucher sur une reprise des communications militaires de haut niveau, suspendues depuis plus d'un an, ont fait savoir les deux superpuissances.Le sommet de quatre heures, dans une résidence cossue à une quarantaine de kilomètres de San Francisco, a été «constructif et productif», selon Joe Biden. Le démocrate de 80 ans a assuré que les deux hommes pourraient décrocher leur téléphone et se parler «directement et immédiatement» en cas de cris

