Renault vise une croissance rentable dans les véhicules électriques

Profitabilité, peu de risques et croissance. C'est en trois mots ce qu'a conclu et résumé mercredi Luca de Meo, le directeur général de Renault lors du Capital market day d'Ampere, sa filiale dédiée aux véhicules électriques et au logiciel. Concrètement, le dirigeant vise dix milliards d'euros de chiffre d'affaires et l'équilibre en 2025 et plus de 25 milliards pour 2031, soit un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe actuel.

Surtout, Luca de Meo a répété vouloir atteindre une marge de 10 % en 2030, alors que cette dernière est actuellement de 7 %, et compte passer de 45.000 véhicules électriques produits en 2023 à 1 million d'ici à 8 ans, grâce à sept véhicules électriques . Si Luca de Meo assure que la majorité des gros investissements dans la production ont déjà été réalisés, avec deux plateformes déjà installées ( AmpR Small et Medium ) pour les voitures sur les segments B et C, il faudra réduire drastiquement les coûts pour espérer atteindre tous ces objectif





