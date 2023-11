Renault dévoile son plan international avec le lancement de 8 nouveaux modèles

Cette semaine, la marque au losange a dévoilé son plan international avec le lancement de 8 nouveaux modèles pour 2027. Une ambition forte, accélérée par le retrait du groupe en Russie lié à la guerre en Ukraine l'année dernière. Pour compenser, Renault souhaite plutôt augmenter ses ventes sur les pays où la marque est déjà implantée.

Lire aussiRenault passe à l'offensive à l'international en lançant huit nouveaux modèles d'ici à 2027 Si la situation du pays ne paraît pas idéale actuellement, les prévisions sont plutôt en faveur de l'industrie automobile. Déjà, le Brésil bénéficie d'un marché de 215 millions d'habitants pour seulement 60 millions de véhicules en circulation. À titre de comparaison, la France possède un parc de plus de 40 millions de véhicules pour moins de 70 millions d'habitants.

L'hybride prend de l'ampleur La marque française compte sur l'attrait des nouvelles motorisations pour le lancement de son nouveau véhicule. En effet, les voitures brésiliennes tournent à l'éthanol, grâce à la culture importante de canne à sucre du pays. headtopics.com

Si l'hybride semble être une solution prometteuse pour le pays, l'électrique, de son côté, est encore loin d'avoir fait son chemin. Seulement 0,5 % des ventes sont des véhicules électriques au Brésil. « La bascule vers cette technologie ne se fera pas avant 10 ans », confirme Luis Fernando Pedrucci.

Le Brésil à la recherche d'un vaccin contre l'addiction à la cocaïne(AFP) - Inhiber les effets addictifs de la cocaïne ou du crack pour faire durer l'abstinence des usagers qui peinent à décrocher: c'est l'objectif du 'Calixcoca', un vaccin thérapeutique prometteur développé par des... Lire la suite ⮕

Contre-offensive ukrainienne contre la Russie : avancée ou échec ?Quel est le bilan de la contre-offensive ukrainienne contre la Russie ? Philippe Gros, spécialiste des questions militaires, donne son analyse sur RFI. Lire la suite ⮕

Washington confirme une livraison de munitions de la Corée du Nord à la RussieLe gouvernement américain confirme la livraison de munitions provenant de la Corée du Nord à la Russie , suscitant des inquiétudes quant à la prolifération des armes dans la région. Lire la suite ⮕

Réunion à Malte pour discuter du plan de paix en UkraineDes conseillers à la sécurité nationale de 65 pays se sont réunis à Malte pour discuter du plan de paix pour l'Ukraine proposé par Zelensky, sans la présence de la Russie . La Russie rejette tout règlement impliquant de céder les territoires annexés. La conférence vise à organiser un sommet mondial pour la paix cette année. Les pourparlers évalueront la capacité de Kyiv et de ses alliés à obtenir un soutien plus large, malgré l'attention portée au conflit entre Israël et le Hamas. La Russie critique Malte pour l'organisation de l'événement. Lire la suite ⮕

L'Ukraine participe à des pourparlers de paix à Malte sans la RussieDes conseillers à la sécurité nationale d'environ 65 pays étaient réunis à Malte ce week-end afin de discuter du plan de paix pour l'Ukraine proposé par Volodymyr Zelensky. Ces pourparlers se sont faits sans la présence de la Russie . Lire la suite ⮕

Les femmes soldats en Ukraine : une initiative nouvelle en RussieAlors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de dix-huit mois maintenant, on voit de plus en plus souvent des combattantes partir au front. Les femmes soldats sont désormais plébiscitées sur le champ de bataille en Russie , qui doit faire face à la pénurie d'hommes sur le front. L'armée ukrainienne compte plus de 60 000 femmes à des postes militaires, dont 5 000 femmes soldats sur la ligne de front. Lire la suite ⮕