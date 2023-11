Renault dévoile sa future citadine électrique abordable : la Legend

La nouvelle promesse de Renault : la « Legend », un nouveau véhicule urbain à moins de 20 000 euros pour démocratiser l'usage de la voiture électrique. Renault a profité de l'annonce de la création de la marque « Legend » regroupant tous les véhicules électriques pour dévoiler sa future citadine, nommée pour le moment Legend. Ce modèle abordable viendra compléter la gamme électrique de Renault, aux côtés du Scénic, de la R5 et de la R4 prévus pour 2024 et 2025.

Aucune image de la Legend n'a encore été dévoilée, mais elle pourrait être considérée comme la successeuse de la Twingo

