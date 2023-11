Renaud intime en concert, lundi, à la Halle aux Grains

Le répertoire, lui, explore les désormais mythiques années 1980 et 1990, de « Manu » à « Germaine » en passant par « Morgane de toi » et « Dès que le vent soufflera… » ou encore « Mistral gagnant » et « La mère à Titi ». Autant de titres qui composeront la liste du prochain album « Dans mes cordes » annoncé pour le 1 er décembre prochain par son label Parlophone.

