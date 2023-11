Remplacement de la boîte en bois du camembert par une boîte en plastique

Remplacer la boîte en bois du camembert par une boîte en plastique ? Ce serait la dernière idée de l’Union européenne, selon des posts sur les réseaux sociaux. En réalité, l’histoire est un peu plus complexe et il n’est pas question dans le futur règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR) de remplacer une boîte en bois par une boîte en plastique issue d’énergie fossile.

D’autant que le camembert vendu en grande surface est généralement déjà entouré d’un film PVC, puis d’une boîte en bois. Les fromages sous indication géographique protégée et d’origine controlée, comme le Mont d'Or, ne sont pas concernés par le règlement, explique aussi Le Monde.Ce remplacement irait à l’encontre des objectifs du Pacte vert, qui vise à enrayer la hausse des déchets d’emballages, à encourager les emballages réutilisables, et réduire les emballages plastique

