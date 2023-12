Remise en question de l'omerta sur les violences des colons extrémistes en Cisjordanie

Pour la première fois, l'omerta, qui était de rigueur, sur les agressions, les exactions, les expulsions arbitraires contre des civils palestiniens de la part de petits groupes de colons extrémistes en Cisjordanie commence à être remise en question. La radio de l'armée israélienne a ainsi reconnu que ces violences avaient presque doublé depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza le 7 octobre, à la suite des massacres commis par le Hamas dans le sud d'Israël.

Plus de 200 cas de violences contre des biens et des personnes ont été dénombrés. Yoav Gallant, le ministre de la Défense a pour sa part dénoncé publiquement ces agissements. Ce changement de ton s'est aussi traduit par le gel des opérations menées par une unité spéciale composée surtout de jeunes colons extrémistes créée il y a trois ans pour « canaliser leur énergie » et les ramener dans le droit chemin. Cette mission a échoué. L'unité est tenue pour responsable de violences notamment contre des campements de bergers palestiniens dans le sud de la Cisjordanie.





