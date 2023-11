Remise des prix de MED’INNOVANT 2023 pour la ville de demain

La cérémonie de remise des prix de MED’INNOVANT 2023, le concours pour la ville de demain organisé par Euroméditerranée, a dévoilé ses lauréats. Cinq entrepreneurs ont été récompensés pour leurs solutions innovantes : Acqua.Ecologie, Geosophy, Bien élevées – Du Safran sur les Toits, OliviAnne et Mobylus. Les lauréats du concours MED’INNOVANT ont été dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix du concours MED'INNOVANT 2023, ce mardi 21 novembre.

Tout l’après-midi, un jury d’experts a auditionné les 10 finalistes présélectionnés parmi les 80 dossiers de candidatures reçus, venant de toute la France. À l’issue des délibérations, cinq d’entre eux ont été récompensés. Ce concours distingue chaque année des porteurs de projets prometteurs capables de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de demain et de participer à la construction et à l’aménagement des villes durable





MadeMarseille

