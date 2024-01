Remerciements et bilan de l'année 2023 à Puymirol

En présence de nombreux élus de représentants du Sdis, des pompiers, de la gendarmerie nationale avec l’adjudant-chef Dupuy responsable de la communauté de la brigade de Puymirol, Bernard Durruty a tenu à remercier les commerçants, toutes les associations qui œuvrent au quotidien pour le bien-être local, les collaborateurs de la mairie et son conseil municipal.

« L année 2023 se termine » a rappelé l’édile « mais les armes parlent encore soit en Ukraine ou au Moyen Orient, malgré les problèmes économiques que subit la France, la paix est la plus belle de toutes les richesses ne l’oublions pas. » Et d’égrener au plan local l’année 2023, à commencer par les trois éboulements qu’a connu la commune (3 éboulements de remparts en novembre, 2 au niveau du grand virage à l’entrée ouest et le troisième entre la piscine et l’Ephad). Création d'un city stade Puis d’enchaîner sur les nombreuses réalisations faites au cours de cette année 202





