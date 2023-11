Remaniement ministériel au Royaume-Uni : Suella Braverman limogée, David Cameron fait son retour

En suspens depuis plusieurs jours, le sort de Suella Braverman vient d'être scellé. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé, ce lundi, sa ministre de l'Intérieur et a procédé à un remaniement ministériel. C'est James Cleverly, le ministre des Affaires étrangères, qui va lui succéder. A la surprise générale, l'ex-Premier ministre David Cameron fait son retour au gouvernement en reprenant le Foreign Office.

Suella Braverman avait mis en cause la semaine dernière l'impartialité des forces de police, auxquelles elle reprochait d'avoir autorisé une manifestation pro-palestinienne qui a réuni plus de 300.000 personnes samedi à Londres. Des propos qui avaient déclenché une nouvelle polémique depuis sa nomination., elle qualifiait ces manifestations de « marche de la haine » et dressait une comparaison jugée maladroite avec l'Irlande du Nord. Un porte-parole du Premier ministre avait alors indiqué que le contenu n'avait pas été « validé » à Downing Street, signe d'une prise de distance de Rishi Suna

