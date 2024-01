Remaniement imminent dans le gouvernement français

Des petits nouveaux dans les rangs du gouvernement? Après le report du Conseil des ministres ce mercredi 3 janvier, Emmanuel Macron a suscité l'émoi et l'inquiétude dans son propre camp. Alors que l'hypothèse d'un remaniement d'ampleur tenait la corde pour le 17 janvier, jour du verdict du procès d'Olivier Dussopt pour favoritisme, l'échéance pourrait être bien plus proche.

"Le président a pris la décision d'appuyer sur le bouton", juge ainsi un membre du gouvernement auprès de BFMTV ce jeudi 4 janvier. Borne sur le départ La fenêtre de tir choisie par le président pourrait s'ouvrir à partir de vendredi soir, quelques heures après l'hommage national à Jacques Delors et se refermer lundi. D'ici là, le sort d'Élisabeth Borne devrait être scellé avec un très probable départ du gouvernement. Si le chef de l'État a bien déjeuné avec sa Première ministre ce mercredi, comme il le fait chaque semaine, rien n'a fuité de ce repas. "Comme d'habitude, il n'a rien laissé transparaître", assure ainsi un lieutenant macronist





