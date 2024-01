Remaniement du gouvernement et conséquences politiques

Si un remaniement du gouvernement peut apparaître comme un simple jeu de bonneteau entre ministres, il arrive qu’il induise des conséquences politiques de fond (mais si !). Les acteurs qui suivent de près le dossier de la fin de vie en savent quelque chose. En juillet, après des semaines d’un suspense entretenu par Emmanuel Macron, le ministre de la Santé, François Braun, a été écarté, de même que son collègue délégué aux Solidarités, Jean-Christophe Combe.

Or ces deux hommes – même s’ils ne le disaient pas très fort – s’opposaient résolument à une légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté. Ce n’est certes pas la raison de leur limogeage (davantage lié aux tensions entre François Braun et Élisabeth Borne), mais, pour les partisans d’une « aide active à mourir », ce sont désormais des obstacles en moins. Est-ce à dire que la voie est désormais toute tracée vers ce qui serait une évolution législative majeure ? Pas vraimen





