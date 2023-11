Relaxe d'un policier poursuivi pour avoir éborgné un lycéen

Un policier poursuivi pour avoir éborgné un lycéen a été relaxé par le tribunal correctionnel de Béziers, évoque France bleu Hérault. Les faits s’étaient produits le 16 décembre 2018 dans la sous-préfecture de l’Hérault, devant le lycée Jean-Moulin.Le jeune homme, qui sortait de l’établissement, avait été pris dans un affrontement entre les forces de l’ordre et des gilets jaunes.

Le parquet fait appelLe policier poursuivi a toujours nié avoir touché l’œil de la victime. Dans son réquisitoire, le parquet a réclamé six mois de prison avec sursis. Après un délibéré de 30 minutes, le fonctionnaire de police a été relaxé au bénéfice du doute. Le parquet a fait appel de cette décision, précise la station.

Les vestiges d'un cimetière médiéval reposent à jamais sous les halles de BéziersCe lieu de sépulture datant du XIe siècle était rattaché à l’église paroissiale Saint-Félix, vendue à la Révolution française avant d'être transformée en halle au blé, puis en halles tout court en 1890. Mais le site révèle également la présence d’une occupation grecque sous l’Antiquité. Lire la suite ⮕

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕

Les États-Unis renforcent les restrictions sur les exportations de semi-conducteurs vers la ChineLa secrétaire américaine au Commerce annonce de nouvelles mesures pour limiter les exportations de semi-conducteurs vers la Chine, nécessitant une licence d'exportation. Les restrictions s'étendent également à d'autres pays. Les entreprises américaines spécialisées dans les puces expriment leur inquiétude quant à l'impact sur l'écosystème technologique américain. La Chine réagit déjà aux restrictions précédentes. Lire la suite ⮕

Les puffs, les cigarettes électroniques à la mode chez les adolescents en FranceLes puffs, des cigarettes électroniques aux arômes variés, sont devenues très populaires parmi les collégiens et lycéens en France. Malgré l'interdiction de vente aux mineurs, de nombreux adolescents en ont déjà essayé et en ont acheté selon une étude récente. Lire la suite ⮕

Les États-Unis renforcent les restrictions sur les semi-conducteurs chinoisLes États-Unis vont imposer de nouvelles restrictions pour empêcher la Chine de contourner les sanctions sur les semi-conducteurs, indispensables au développement de l'IA. Les fabricants chinois avaient trouvé une astuce en proposant des produits similaires aux puces Nvidia, mais cette faille sera comblée par les mesures américaines. Lire la suite ⮕

Les Français se passionnent pour les nichoirs et les oiseauxLes Français sont de plus en plus intéressés par les nichoirs et les oiseaux, et font tout pour les attirer. Les nichoirs sont devenus une nouvelle passion, avec de nombreux ateliers de création et inaugurations par des écoles, communes et associations. Chacun est invité à devenir "nichoiriste" et à observer la vie sauvage depuis chez soi. Une belle initiative pour aider la nature. Lire la suite ⮕