Réhabilitation de l'école Saint-Louis à Lille

Ils étaient attendus depuis bien longtemps, pour assurer la pérennité de cet établissement privé catholique. Plus d'un an de travaux et un budget de 1,7 million d'euros ont été nécessaires pour réhabiliter l'école Saint-Louis du quartier de Fives-Cail, à Lille. Une inauguration a eu lieu samedi 2 décembre 2023, en présence des élèves, de leurs parents, des enseignants, des partenaires financiers qui ont rendu le projet possible.

Un vicaire épiscopal a même fait le déplacement pour bénir ce lieu de savoir. Une étape historique pour l'école Après plus d'un an de chantier, tous ont salué le résultat des travaux, confiés au cabinet Torres Architecte's basé à Marcq-en-Baroeul. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans la cour de l'école Saint-Louis, sous le préau nouvellement créé, où les enfants ont entonné chansons et prières pour l'occasion. Le père Christophe Danset, vicaire épiscopal, a par la suite béni l'édific





Lille_actu » / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

A Paris, au cœur de l’insolite musée des moulages de l’hôpital Saint-LouisLa salle des moulages regroupe presque 4.900 pièces faites essentiellement à la cire

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Le Salon de l’automobile prend ses quartiers à Marseille dans la sucrerie Saint-LouisDu 17 au 19 novembre, le Salon de l’Auto et de la Mobilité de Marseille investit l’usine de sucre Saint-Louis. 25 marques seront réunies...

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »

À Saint-Louis au Sénégal, le théâtre se conjugue au fémininLa compagnie Brrr basée à Dakar a accompagné trois comédiennes et autrices, lauréates du programme de formation Culture Lab. Les jeunes femmes ont pu restituer leur travail lors des premières rencontres du spectacle vivant à Saint-Louis, le Ndar Show Expo.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Les Tricots Saint-James développent un concept de boutique café et visent Le Mont-Saint-MichelLes Tricots Saint-James (Manche) ont inauguré leur premier café Saint-James à Busan, en Corée du Sud, le 18 juillet 2023. Un concept que son dirigeant veut développer en France, notamment au Mont-Saint-Michel. Le point sur cette entreprise normande qui ne manque pas d’ambitions.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Rugby : Saint-Astier/Neuvic en quête d’efficacité contre Saint-CerninLe bilan parfait jusqu’ici de l’Usan en Fédérale 3 n’empêche pas le staff de rester exigeant avant de recevoir Saint-Cernin, dimanche 12 novembre (15 h 15)

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Saint-Hilaire-du-Harcouët : où prendre sa collation pendant la Saint-Martin ?Incontournables de la foire Saint-Martin, des collations seront servies par de nombreux restaurateurs de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche). Voici ce qui sera proposé.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »