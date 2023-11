Région Sud, Terre de Jeux : la Coupe du Monde du Rugby Amateur

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienne

:

BFMTV: Région Sud, Terre de Jeux : la Coupe du Monde du Rugby AmateurVIDÉO - Retrouvez tous les 4ème jeudis du mois, vos épisodes de 'Région Sud, Terre de Jeux' votre rendez-vous mensuel dédié à la préparation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et aux JO 2024 sur vos chaines du Sud. L'épisode 9 est consacré à la Coupe du Monde du Rugby Amateur en Région Sud. Région Sud,...

La source: BFMTV | Lire la suite »

RMCSPORT: L'Afrique du Sud remporte la Coupe du monde de rugbyL'Afrique du Sud devient la première équipe à remporter une quatrième étoile sur le maillot en remportant la finale de la Coupe du monde de rugby contre la Nouvelle-Zélande.

La source: RMCsport | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Finale de la Coupe du monde de rugby : l'Afrique du Sud bat la Nouvelle-ZélandeRevivez la finale de la Coupe du monde de rugby entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. L'Angleterre termine troisième après avoir battu de peu l'Argentine lors de la petite finale. Pourquoi Sansa Stark, alias Sophie Turner, était présente avec Dan Carter avant la finale ? Whitelock remplacé par Retallick dans le XV de départ des All Blacks contre l'Afrique du Sud. Une honte l'arbitrage !

La source: Midilibre | Lire la suite »

LOBS: L'Afrique du Sud remporte la Coupe du Monde de rugby 2023L'Afrique du Sud s'impose face à la Nouvelle-Zélande dans une finale historique pour devenir la première nation à remporter quatre Coupes du monde de rugby. Les Springboks l'emportent d'un petit point, malgré la pression des All Blacks.

La source: lobs | Lire la suite »

CNEWS: L'Afrique du Sud remporte la Coupe du monde de rugbyLes Springbocks ont battu la Nouvelle-Zélande en finale avec un score de 12 à 11, devenant ainsi la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe du monde de rugby.

La source: CNEWS | Lire la suite »

INVESTİNGFRANCE: L'Afrique du Sud remporte la Coupe du monde de rugbyL'Afrique du Sud a remporté la quatrième Coupe du monde de son histoire en battant la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Les Springboks ont dominé la première période grâce aux points d'Handré Pollard. Malgré une exclusion et des occasions manquées, les All Blacks ont créé du jeu. Les Sud-Africains s'imposent d'un point, comme en quart et demi-finale.

La source: InvestingFrance | Lire la suite »