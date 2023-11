Région Sud, Terre de Jeux : la Coupe du Monde du Rugby Amateur

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienne

LEQUİPE: Les Sud-Africains prêts pour la finale de la Coupe du mondeLes Sud-Africains vont miser sur la dimension physique en finale et pourront compter sur un banc à sept avants. Après avoir surpris la Nouvelle-Zélande, ils affronteront les All Blacks au Stade de France ce samedi soir.

LAMARSWEB: Finale de la Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud contre Nouvelle-ZélandeQui remportera le titre suprême du rugby mondial ? Les Springboks et les All Blacks se disputent la victoire dans une finale épique après des parcours chaotiques mais impressionnants.

RMCSPORT: Finale de la Coupe du monde de rugby : Nouvelle-Zélande contre Afrique du SudLa finale du Mondial entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud au stade de France. Un match historique pour tenter de rentrer dans la légende du rugby. Whitelock pourrait devenir le premier joueur à avoir disputé trois finales de Coupe du monde.

LOBS: Finale de la coupe du monde de rugby : affrontement physique entre Sud-Africains et Néo-ZélandaisAprès avoir battu le XV de France et l'Angleterre, les Sud-Africains se préparent à affronter les Néo-Zélandais en finale de la coupe du monde de rugby. Les deux équipes pratiquent un jeu physique et explosif, mettant en avant l'importance du corps dans ce sport de combat. Les instances sportives cherchent à développer le rugby en modifiant les corps des joueurs pour maximiser les performances et rendre le jeu plus spectaculaire.

LADEPECHEDUMİDİ: Finale de la Coupe du monde 2023 : Nouvelle-Zélande contre Afrique du SudAprès une défaite en quart de finale, la France ne participera pas à la finale de la Coupe du monde 2023. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, toutes deux avec trois titres de champion du monde, s'affronteront pour décrocher le quatrième titre. Le match promet d'être intense et incertain. Suivez la finale en direct avec nous.

OUESTFRANCE: Finale de la Coupe du monde de rugby : Nouvelle-Zélande contre Afrique du SudLa finale de la Coupe du monde de rugby oppose les deux meilleures équipes, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Une suprématie mondiale est en jeu. Avant le match, une cérémonie de clôture a eu lieu au Stade de France. Mika a animé le public avec une performance musicale. Dan Carter a présenté le trophée Webb Ellis. La petite finale opposera l'Argentine et l'Angleterre.

