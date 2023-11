Régime d'automne : ce légume provençal vous fera perdre du poids avant l'hiver

Alors, que peut bien être ce légume provençal qui vous aidera à perdre du poids avant l'hiver ? Il s'agit de la courge musquée. Avec sa chair orange vif et sa saveur légèrement sucrée, la courge musquée est un ajout délicieux à votre régime d'automne. Elle peut être préparée de nombreuses manières, ce qui vous permet de varier vos repas tout en poursuivant vos objectifs de perte de poids.

En résumé, la courge musquée, ce légume provençal, est un choix judicieux pour un régime d'automne. Faible en calories, riche en nutriments essentiels et incroyablement polyvalente en cuisine, elle vous aidera à maintenir un régime équilibré tout en vous préparant à l'hiver.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CLOSERFR: Jean-Jacques Bourdin atomise Marc-Olivier Fogiel, la réponse de BFMTV ne se fait pas attendreActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Mort de Matthew Perry : “Nous en dirons plus…”, les stars de Friends s’expriment enfin avec difficultéActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Mort de Matthew Perry : brisée, son ex-fiancée sort du silence et évoque leur “relation compliquée”Actu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Accident de Pierre Palmade : ce très gros salaire qu’il continue de toucher tous les mois après le drameActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Libéré après une tentative de meurtre sur son beau-père, il s’empresse de tuer sa belle-mèreActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Kate Middleton, Monica Bellucci, Adèle Exarchopoulos… Les meilleurs looks du mois d’octobre (Photos)Actu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕