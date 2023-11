Regarder Alejandro Davidovich - Ben Shelton en direct : ATP Paris Tennis en live stream

Faites d'Eurosport votre source privilégiée pour le sport en ligne, du tennis au football, au cyclisme, au snooker et bien plus encore.

RMCSPORT: Affiche Rennes - Strasbourg : Comment regarder le match en streaming sur DaznLe match entre Rennes et Strasbourg sera diffusé sur CANAL+ ce dimanche à partir de 17h05. Vous pouvez également le regarder en streaming sur la plateforme Dazn, qui propose également d'autres rencontres de football et de la NFL. L'abonnement est à 14,99 euros par mois, sans engagement de durée et avec 30 jours offerts pour essayer l'offre.

EUROSPORT_FR: Ben Shelton : un nouvel arbitre au MastersBen Shelton, joueur de tennis américain, est devenu l'une des attractions du circuit grâce à ses performances récentes. Malgré son classement modeste, il peut jouer un rôle important au Masters.

RMCSPORT: Ben Yedder doit retrouver son efficacitéL'attaquant de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, doit retrouver son efficacité après une série de six matchs avec un seul but marqué. Le déplacement à Lille pourrait être l'occasion parfaite pour lui de trouver le chemin des filets.

BFMTV: Danny Chamovitz, président de l'université Ben Gurion en Israël, explique la différence qu'il fait entre les Palestiniens et le HamasVIDÉO - Danny Chamovitz, président de l'université Ben Gurion en Israël, raconte l'impact de la guerre sur ses étudiants.

LEPARİSİEN_75: Rennes vs Strasbourg : Heure et chaîne de diffusion du matchLe Stade rennais affronte le Racing Club de Strasbourg ce dimanche après-midi à 17h05 au Roazhon Park. Découvrez où regarder le match en direct.

