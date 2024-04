Refuge parisien - Un appartement cosy pour votre séjour à Paris

Bonjour ! Je m’appelle David et je vous souhaite la bienvenue dans mon « Refuge parisien », un appartement cosy et plein de charme, situé en plein centre-ville, qui vous permettra de profiter au maximum de votre séjour à Paris pendant les Jeux olympiques, pour seulement 5 500 euros par semaine. Petite précision : quand je dis « en plein centre-ville », je ne parle pas forcément du centre-ville de Paris stricto sensu.

Sans trop entrer dans les détails, disons qu’il s’agit d’un centre-ville situé à proximité de Paris. Mais pas d’inquiétude : l’appartement se trouve complètement dans une zone qui vous autorisera à considérer votre séjour comme un « séjour à Paris ». Il se peut juste que vous ayez souvent à prononcer la phrase : « C’est bien le bus qui va à Saint-Maur-des-Fossés ? » Il me faut aussi préciser ce que j’entends par « appartement cosy ». C’est évidemment une appréciation subjective. Je trouve, personnellement, que cet appartement est cos

