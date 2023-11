Réforme du lycée professionnel en France pour lutter contre le décrochage scolaire

Chaque année, en France, environ 80.000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune qualification, faisant croître le chômage des moins de 25 ans qui est bien plus élevé que le reste de la population (17,1% contre 7,4% en 2022). Ce fléau, Emmanuel Macron, entend le faire reculer en allant chercher les causes, dès l'école. « Deux tiers des décrocheurs sont en lycée professionnel (...

) ce n'est pas acceptable », affirmait le chef de l'Etat lors de son déplacement dans un lycée professionnel à Orange le 1er septembre. A la clé, c'est une nouvelle réforme du lycée professionnel dont la pierre angulaire est de mettre en relation les élèves et les entreprises, et ce, dès l'année scolaire 2023-2024. Pour le chef de l'Etat, il faut rebattre « toutes les cartes pour atteindre 100 % d'insertion et 0 % de décrochage

:

LAVOİXDUNORD: Emmanuel Macron : «Une France où nos concitoyens juifs ont peur n’est pas la France»«Rien ne doit nous diviser». Emmanuel Macron a lancé samedi un message d’«unité» au nom des valeurs françaises d’«universalisme» avant la marche dimanche contre l’antisémitisme, à laquelle il ne participera pas mais sera présent «par la pensée».

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LAPROVENCE: Emmanuel Macron annonce la construction d'un navire français pour la recherche polaireUn navire français sera construit dans le cadre d'un effort de recherche polaire. Il seracapable de naviguer dans les glaces qui encombrent les mers polaires.

La source: laprovence | Lire la suite »

20MİNUTES: Un navire français va être construit pour la recherche polaire, annonce Emmanuel MacronLe président français a également affirmé que d’ici 2030 la France investirait un milliard d’euros dans la recherche polaire lors du sommet sur les pôles et les glaciers qui s’est tenu à Paris

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LOBS: Emmanuel Macron annonce la construction d'un navire français pour la recherche polaireEmmanuel Macron compte investir un milliard d’euros dans la construction du navire français d’ici 2030, en faveur de la recherche polaire.

La source: lobs | Lire la suite »

BFMTV: 'La confiance se réduit': Emmanuel Macron tacle Facebook et Twitter sur la haine en ligneLe chef de l'Etat regrette l'absence des dirigeants des principales plateformes, pourtant premiers concernés, lors du rassemblement annuel de l'appel de Christchurch initié en 2019.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Fonte des glaces : un navire français pour la recherche va être construit, annonce Emmanuel MacronEmmanuel Macron a annoncé ce vendredi la construction de ce navire, qui portera le nom de l’ancien Premier ministre Michel Rocard.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »