Réforme du droit disciplinaire en détention

XXL à l'extérieur de la prison, XXS derrière ses murs. Alors que Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti vont sur le terrain pour piloter en direct des opérations antistupéfiants à l'efficacité déjà jugée toute relative, la Chancellerie a présenté aux organisations syndicales de la pénitentiaire un décret qui rebat les cartes du droit disciplinaire en détention.

Face à la recrudescence des incidents en prison et à l'incapacité pour l'administration pénitentiaire d'y répondre en temps utile -faute de personnels en nombre suffisants et de lieux pour effectuer d'éventuelles sanctions-, le nouveau texte s'inspire du droit pénal pour l'acculturer au monde des prisons : désormais, à l'exception de faits extrêmement graves, que le décret énumère restrictivement - «une atteinte volontaire aux personnes et à la sécurité de l'établissement ainsi que celles à caractère terroriste» - toute infraction disciplinaire pourra faire l'objet d'une alternative aux poursuites

