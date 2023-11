Réflexions d'un cinéaste sur les images de guerre

En tant que cinéaste, je m'interroge sur « le film » montré aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Je suis cinéaste. C’est un métier solitaire, parfois jusqu’à l’extrême. Ces derniers temps, depuis l’attaque du Hamas et le déluge de feu israélien sur Gaza, on parle beaucoup des images, entre nous. En tout cas on essaie.J’ai la chance de faire partie d’une association, l’ACID, qui agrège des femmes et des hommes qui pensent depuis cet outil cinéma.

On s’épaule dans les moments de vide, et cela permet de se sentir moins seul.e, même quand on est pas du tout d’accord. Ces derniers temps, depuis l’attaque du Hamas et le déluge de feu israélien sur Gaza, on parle beaucoup des images, entre nous.Images de bombardements, images de morts, images de destruction, images qui finissent par s’assembler dans un grand flux, continuum de terreur. La particularité du moment dans lequel nous vivons ce flot d’images, c’est la singularisation des écran

MİDİLİBRE: Mort du petit Fayed à Nîmes : une série d’interpellationsUne vaste opération a été lancée ce lundi dans le cadre de l’enquête sur la mort par balle du petit Fayed, âgé de 10 ans, survenue le 21 août dernier dans le quartier de Pissevin, à Nîmes. L’affaire porte aussi sur un autre décès par balles d’un jeune homme de 19 ans, dans la nuit du 23 au 24 août, dans le même quartier. La police judiciaire, appuyée par le Raid et la brigade de recherches et d’intervention (BRI), a procédé à cinq ou six interpellations à Nîmes, Rodilhan, Marseille et plus largement dans les Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l’instruction d’un juge de la juridiction interrégionale spécialisée. Depuis plusieurs mois, et notamment depuis la venue à Nîmes du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les juges de la Jirs de Marseille et le parquet du tribunal judiciaire sont mobilisés pour tenter d’identifier les suspects impliqués dans ces fusillades

EUROSPORT_FR: Geraint Thomas et la pause hivernale : boire ou performer ?Dans une interview à The Times, Geraint Thomas a documenté sa vie de coureur en pause hivernale. Sa manière de faire ? Voir ses potes et boire, beaucoup. Un aveu qui détonne dans un cyclisme où le patron de la meilleure équipe du monde voyait un "poison" dans l'alcool. Certains revendiquent cette liberté, d'autres la rejettent pour performer. Doit-on, dans le cyclisme des années 2020, faire le métier douze mois sur douze ? A l'heure où les saisons se rallongent à grand coup de critériums qui rapportent gros aux organisateurs et aux coureurs dans des pays à la culture cycliste à développer, la trêve hivernale, au sens premier du terme, se réduit à peau de chagrin. Un mois seulement après sa dernière course au Japon, Geraint Thomas est remonté sur le home-trainer lundi pour une opération de sponsoring, lançant d'une certaine manière 2024. Mais alors, les coureurs ont-ils encore le droit de couper totalement ? Ces dernières semaines, certaines prises de parole ont remis en cause le modèle du cyclisme moderne.

MADMOİZELLE: La place des femmes dans la lutte contre le changement climatiqueAlors que le monde entier va se réunir pour parler climat lors de la COP28 fin novembre, quelle est la place des femmes dans la lutte contre le changement climatique ? À l’image de Greta Thunberg ou Vanessa Nakate, militante écologiste ougandaise, les femmes sont fers de lance du mouvement de défense du climat et de l’environnement à l’échelle mondiale ! Dans ce combat, la prochaine conférence internationale sur le changement climatique, COP28, qui se tiendra à Dubaï aux Émirats arabes unis du 30 novembre au 12 décembre, est décisive. Quelle place la COP accorde aux représentantes féminines, mais aussi à toutes les femmes qui sont en première ligne face au changement climatique ? Depuis la signature de l’Accord de Paris en 2015, il s’agira de la première réunion des États pour constater le suivi des engagements pris dans ce texte pour limiter le réchauffement planétaire à +1,5 °C. L’enjeu est de limiter les impacts climatiques sur les humains et de conserver une planète vivable

LEPOİNT: La domination des marques chinoises dans le secteur de l'électriqueUne étude récente montre que les marques chinoises dominent de plus en plus le marché de l'électrique dans le monde. Les constructeurs européens cherchent à rattraper leur retard en créant de nouvelles filiales, comme Ampere chez Renault.

FRANDROİD: On a visité une usine de vélos électriques : plongez dans les coulisses de l’industrieFrandroid a eu l’opportunité de visiter l’usine d’assemblage de vélos électriques d’Arcade Cycles, sise à la Roche-sur-Yon. Usine dans laquelle sont notamment conçus les vélos cargo électriques Gaya, qui y a récemment relocalisé son assemblage. L’occasion de découvrir une partie des coulisses de l’industrie.

LE_FİGARO: Gaza : le Qatar réclame «une enquête internationale» sur les raids israéliens dans les hôpitauxLe parquet de Compiègne a ouvert une enquête pour «violation de sépulture ou monument initié à la mémoire des morts commises en raison de la race, l'ethnie, la nation, la religion». →

