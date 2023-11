Et si le Père Noël était déjà là ? C’est ce qu’on peut se dire avec cette réduction sur l’écran PC gaming Samsung Odyssey Oled G9, qui possède toutes les technologies qu’on souhaite, le tout dans un format immense. À 1799 euros, ça fait cher le rêve. Le Black Friday est là, ses offres aussi : on trouve cet écran Odyssey avec 600 euros de réduction, soit 33 % de remise immédiate.

Le Samsung Odyssey Oled G9, c’est quoi ? • Un format 32:9, soit l’équivalent de deux écrans classiques ; • La technologie Oled pour des contrastes infinis ; • Toutes les technologies d’affichage qu’on souhaite ; • Taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz ; • Des couleurs vives ; • Le cloud gaming intégré nativement. À sa sortie, le Samsung Odyssey Oled G9 était vendu à 1 799 euros. Le prix est en baisse en cette semaine spéciale, puisque cet écran PC est vendu à seulement 1 199 euros chez Boulange

LATRİBUNE: Alstom annonce un plan de réduction de coûts et la suppression de 1.500 emploisAlstom cherche à redresser la barre en annonçant un plan de réduction de coûts avec la suppression de 1.500 emplois dans le monde. Le groupe ferroviaire étudie également des pistes pour se désendetter.

La source: LaTribune | Lire la suite »

FRANDROİD: Samsung lance le déploiement de One UI 6 basé sur Android 14Samsung a lancé le déploiement officiel de One UI 6, son interface maison basée sur Android 14. Découvrez les nouveautés de la mise à jour Samsung One UI 6 (Android 14) et comment l'installer.

La source: Frandroid | Lire la suite »

BFMTV: Samsung prévoit de commercialiser une bague connectée pour surveiller la santéSamsung s’apprêterait à commercialiser dès 2024 une bague connectée capable de recenser les mesures de santé, le niveau de stress et la qualité de sommeil. Cette bague viendrait en parallèle du smartphone et pourrait piloter d'autres appareils et la maison connectée.

La source: BFMTV | Lire la suite »

FRANDROİD: Quelle Nintendo Switch acheter en 2023 ?La plus abordable 8 /10 Nintendo Switch Lite • Mignonne et colorée • Une vraie croix directionnelle • Jouer à petit prix • Pas de vibrations HD Le test 196 € La meilleure Switch 8 /10 Nintendo Switch OLED • Bel écran OLED à bordures fines • Port Ethernet • Design plus élégant • Son prix Le test 319 € L'originale Nintendo Switch • Le charme de l'original • Autonomie améliorée • Dispo à moindre coût • Pas de port Ethernet Le test 269 €

La source: Frandroid | Lire la suite »

CLUBİC: Pour Samsung, un téléphone pliant au prix "milieu de gamme", ce n'est même pas la peine d'y penserEn l'espace de quelques années, le géant de la téléphonie Samsung est parvenu à démocratiser la tendance des téléphones pliants, au point d'encourager plusieurs de ses principaux concurrents à suivre le mouvement. Si la principale force d'Apple réside dans son écosystème, chez Samsung, c'est la diversité de l'offre qui permet à la marque de séduire un vaste public, et ainsi de, cela ne suffira visiblement pas à la marque pour proposer des modèles à des tarifs plus abordables pour ses appareils flexibles. À l'heure actuelle, mettre la main sur un smartphone équipé d'un écran pliable nécessite bien souvent de débourser une petite fortune. À titre d'exemple, lescoûtent respectivement 1 190 euros et 1 899 euros. Des sommes qui ne sont certainement pas à la portée de toutes les bourses, vous en conviendrez. Nous le savons, l'écran des appareils Samsung représenterait à lui seul plus de 40 % des coûts de production

La source: Clubic | Lire la suite »