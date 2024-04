Réduction des émissions de gaz à effet de serre en France

« Fit for 55 » en s'engageant à ce que le pays réduise ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55 % d'ici à 2030 . Le défi est immense. J'y adhère. Mais avec l'intime conviction qu'on ne le relèvera pas en agissant de façon centralisée et technocratique. C'est malheureusement l'approche choisie dans ses COP régionales .

En effet, le secrétariat général à la planification écologique (SGPE) a produit treize tableaux Excel qui, pour chaque région, cartographient d'en haut les efforts à faire en bas. Ainsi demande-t-on à l'Île-de-France – qui compte déjà parmi les régions qui ont les plus faibles émissions domestiques –, de les diminuer de 46 % d'ici à 2030 alors qu'elle les a déjà baissées d'un quart entre 2005 et 2019. Loin de la croissance durable, c'est la décroissance programmée. Les Verts en rêvaient, les technocrates sont partis pour la faire ! Oui à la décarbonation mais non à l'écologie hors sol ! Les Gilets jaunes l'ont crié. Les agriculteurs l'ont dénonc

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LePoint / 🏆 8. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Île-de-France : 130.000 places de parkings vélos d'ici 2030, annonce Valérie Pécresse«On est très en retard pour Paris par rapport à ce qui se fait dans les gares de banlieue», a également regretté la présidente (LR) d'Île-de-France Mobilités (IDFM) et de la région Île-de-France.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Île-de-France: Valérie Pécresse annonce 130.000 places de parkings vélos d'ici 2030Valérie Pécresse s'est rendue sur le chantier d'un parking à vélos de la gare du Nord à Paris, ce jeudi 21 mars, qui ouvrira le 15 juin prochain et abritera près de 1.200 places.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

À Marmande, une entreprise lauréate France 2030 obtient plus d'un demi-million d'eurosSpécialisée dans la construction à ossature bois, l'usine IMA Bois à Marmande s'est vue décerner, lundi 11 mars, la plaque de Lauréat France 2030 pour son activité.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Pas de coupes budgétaires dans le plan France 2030 à 54 milliards d’euros« Nous réduisons les dépenses, pas les investissements », a promis le ministre de l’Industrie Roland Lescure

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Pas de coupes budgétaires pour le plan France 2030, affirme LescureDans un entretien accordé à la Tribune, le ministre de l’Industrie Roland Lescure assure qu’il n’y aura pas de coupes budgétaires dans le plan d’investissement de 54 milliards d’euros France 2030, lancé il y a deux ans. « Nous réduisons les dépenses, pas les investissements », a-t-il ajouté.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Pas de coupes budgétaires pour le plan France 2030, affirme Roland LescureLe ministre de l'Industrie Roland Lescure assure qu'il «n'y aura pas de coupes budgétaires dans le plan d'investissement de 54 milliards d'euros France...

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »