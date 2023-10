Recruté blessé par Bourg, Pierre Jackson est espéré contre Le Portel ; « Je suis chafouin » souffle Fred Sarre

Face à l’ASVEL, lundi soir, dans le derby rhônalpin, la JL Bourg ne pourra pas compter sur, recruté en tout début de semaine pour suppléer Codi Miller-McIntyre et Zack Wright, tous deux sur le flanc. Alors que le meneur américain finalise sa septaine dans un hôtel de Bourg-en-Bresse, contrainte sanitaire oblige, l’ancien joueur éphémère de Lyon-Villeurbanne est arrivé de Turquie blessé, aux ischios-jambiers précisément.

« Sa blessure avant de partir de Turquie n’est pas totalement rétablie. On est un peu chafouin par rapport à cette situation là. On espère avoir Pierre Jackson contre Le Portel (22 mai, ndlr). Ce n’est pas une situation qu’on aime vivre car quand on recrute un joueur, on préfère l’avoir en bonne forme et prêt. Je suis chafouin. C’est un joueur qui devait nous apporter tout de suite, face à l’ASVEL.

À Gran Canaria, la JL Bourg victime d’un bien mauvais tour de Pierre PelosEuroCup - Face à l'un des grands favoris de la compétition, Gran Canaria, la JL Bourg s'est inclinée face au Gran Canaria d'un Pierre Pelos très efficace face à son ancienne équipe (84-76). Lire la suite ⮕

Première défaite pour Bourg-en-Bresse en Eurocoupe, face à Gran CanariaInvaincu jusqu'alors en Eurocoupe, Bourg-en-Bresse a essuyé sa première défaite mercredi sur le parquet de Gran Canaria (84-76), lors de la quatrième journée. Lire la suite ⮕

Bourg-en-Bresse : manga, gaming et cosplay à l'honneur au Hashtag FestivalLe rendez-vous des geeks et des amateurs de pop culture est de retour les 28 et 29 octobre à Ainterexpo Bourg-en-Bresse. Plus de 115 invités sont attendus pour cet événement. Lire la suite ⮕

La boulangerie-pâtisserie redonne vie au bourg de La Chapelle-CécelinFermée depuis trois ans, la réouverture de l'unique commerce de La Chapelle-Cécelin (Manche) offre un panel de services qui réanime le bourg. Lire la suite ⮕

Bourg : Absence longue durée redoutée pour Hugo BenitezBetclic ÉLITE - Touché au pied gauche mercredi à Las Palmas, au point de ne plus pouvoir le poser par terre à la sortie du match, Hugo Benitez pourrait devoir observer une période d'indisponibilité conséquente. Lire la suite ⮕

Tarbes : le Dr Pierre Garola a posé 307 ballons gastriques en 3 ansLe Dr Pierre Garola, chirurgien digestif à la clinique Ormeau-Pyrénées de Tarbes, a posé 307 ballons gastriques en 3 ans. L’établissement vient d’être élu centre d’excellence pour ce procédé. Lire la suite ⮕